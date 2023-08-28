Denizli'de festival alanında kavga: 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde festival sonrası çıkan kavgada bıçaklanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sarayköy ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Buldan Caddesi ve Hal Sokak kesişimine kurulan lunapark yanında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
Kavganın büyümesiyle Enes Ş. (15), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Ş., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Enes Ş.’yi bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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