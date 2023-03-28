Denizli'de acı olay: 14 yaşındaki çocuk feci kazada hayatını kaybetti

Denizli’de otomobil ile çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü, metrelerce savrulduğu kazada hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:30
Denizli'de acı olay: 14 yaşındaki çocuk feci kazada hayatını kaybetti
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Feci kaza, önceki sabah Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketten alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan Berkay Gökçe’nin (14) kullandığı motosiklet, kavşakta anayolda seyreden otomobil ile çarpıştı.

KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle Gökçe, motosikletiyle beraber metrelerce ileri fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Gökçe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Gökçe’nin cansız bedeni morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından çocuk sürücü Kızılcabölük Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Denizli kaza trafik kazası

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