Ekonomist Selçuk Geçer'den 'Adam kazandı' göndermesi: 'Anlayan anladı...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 21:41

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 21:41

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhurbaşkanı Adayı oldu.

Adaylardan Muharrem İnce'ye sert bir mesaj gönderen ekonomist Selçuk Geçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Adam gibi adam, son yıllarda hep kazandı yine kazanacak! Kader seçiminden sonra iki gün buharlaşıp, halka hesap bile vermeden 'adam kazandı' diyenlerse bu kez tarihin çöplüğünde kaybolacak. Anlayan anladı..." diye yazdı.

Geçer, paylaşımına CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi de etiketledi.