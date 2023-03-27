Ekonomist Selçuk Geçer'den 'Adam kazandı' göndermesi: 'Anlayan anladı...'
Ekonomist Selçuk Geçer, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 'Adam kazandı' göndermesi yaparak "Halka hesap bile vermeden 'adam kazandı' diyenler bu kez tarihin çöplüğünde kaybolacak. Anlayan anladı..." ifadelerini kullandı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhurbaşkanı Adayı oldu.
Adaylardan Muharrem İnce'ye sert bir mesaj gönderen ekonomist Selçuk Geçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Adam gibi adam, son yıllarda hep kazandı yine kazanacak! Kader seçiminden sonra iki gün buharlaşıp, halka hesap bile vermeden 'adam kazandı' diyenlerse bu kez tarihin çöplüğünde kaybolacak. Anlayan anladı..." diye yazdı.
Geçer, paylaşımına CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi de etiketledi.
Adam gibi Adam, son yıllarda HEP KAZANDI YİNE KAZANACAK !!!— selçukgeçer (@_selcukgecer) March 27, 2023
Kader seçiminden sonra iki gün buharlaşıp, halka hesap bile vermeden "ADAM KAZANDI" diyenlerse bu kez tarihin çöplüğünde kaybolacak.
Anlayan anladı... @kilicdarogluk @vekilince pic.twitter.com/QE7mpEsm34
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