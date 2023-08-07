Denizli'de bir genç yanında enjektör ile ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde U.A isimli bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı. U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:42
Denizli'de bir genç yanında enjektör ile ölü bulundu
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Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANINDA ENJEKTÖR BULUNDU

Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.


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