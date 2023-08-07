Denizli'de bir genç yanında enjektör ile ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde U.A isimli bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı. U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.
Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.
YANINDA ENJEKTÖR BULUNDU
Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Ali Erbaş için harekete geçildi
- İstanbul'dan taşınıyor!
- '2.5 milyon ölümle burun buruna kalır'
- Ünlü doktor önce bebeğini vurdu sonra intihar etti
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Bedelli askerlikte yeni yönetmelik maddeleri açıklandı