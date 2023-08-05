Sıcaklık 40 dereceyi aştı... Denizli'de asfalt eridi!
Denizli'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle kara yollarında asfalt eridi. Bazı araçlar sıcakta hararet yapıp yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı.
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde asfalt eridi.
BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI!
Karayolunun gidiş ve geliş yönündeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücüleri zorladı. Kimi sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp yolda kaldı. Araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı.
Sürücülerden Ahmet Aydoğan, "Hava sıcaklığı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Aracım hararet yapınca, yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi. Diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor" dedi.
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