Denizli'de dehşet: Yolda karşılaştı, 'eşine mesaj attığı' iddiasıyla öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Gökhan S. yolda karşılaştığı ve eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği Hüseyin Ş.'yi taşla başına vurup, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 08:37
Denizli'de dehşet: Yolda karşılaştı, 'eşine mesaj attığı' iddiasıyla öldürdü
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Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasındaki kara yolunda, önceki gün saat 20.00 sıralarında; iddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi  Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti. İkili rasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu. Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S,'yi olay yerinde gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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