Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde art arda deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı. AFAD, aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.51 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-12-13
Saat:11:12:15 TSİ
Enlem:40.00361 N
Boylam:24.20472 E
Derinlik:8.51 km
Detay:https://t.co/0Ah1O7W9XK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerin 15.73 km derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-12-13
Saat:11:34:06 TSİ
Enlem:40.16528 N
Boylam:23.92278 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/okG1uY0bbT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Son dakika #afad #deprem #Ege Denizi
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