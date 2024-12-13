Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde art arda deprem!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:29

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.51 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerin 15.73 km derinliğinde yaşandığı kaydedildi.