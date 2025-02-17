Denizli'de dev 'uyuşturucu' operasyonu: 22 milyon TL değerinde...

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:58

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:00

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalarda, Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi.

Denizli’ye girişte ara sokakları kullanarak polislerden gizlenmek isteyen kamyonet sürücüsü detaylı çalışma sonucu tespit edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kamyonette yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 70 sayfa halinde 448 bin kullanımlık sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.