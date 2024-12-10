Ortalık savaş alanına döndü! Şanlıurfa’da feci kaza: 6 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Ortalık savaş alanına döndü! Şanlıurfa’da feci kaza: 6 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:34

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesine bağlı kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Mehmet S.’nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Şanlıurfa

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