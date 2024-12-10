Ortalık savaş alanına döndü! Şanlıurfa’da feci kaza: 6 yaralı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:34

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:35

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesine bağlı kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Mehmet S.’nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.