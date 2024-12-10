Ortalık savaş alanına döndü! Şanlıurfa’da feci kaza: 6 yaralı
Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesine bağlı kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Mehmet S.’nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #112 Acil #Şanlıurfa
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