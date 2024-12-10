Isparta'da korkunç kaza! TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’da yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile bir TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Isparta'da korkunç kaza! TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:27

Feci kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesinin Ağılköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (32) yönetimindeki otomobil, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Hamdi D. (46) idaresindeki TIR'la çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa B., otomobilde yolcu olarak bulunan Yılmaz B. (59) ve TIR sürücüsü Hamdi D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #Isparta

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