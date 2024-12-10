Isparta'da korkunç kaza! TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Isparta’da yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile bir TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesinin Ağılköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (32) yönetimindeki otomobil, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Hamdi D. (46) idaresindeki TIR'la çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa B., otomobilde yolcu olarak bulunan Yılmaz B. (59) ve TIR sürücüsü Hamdi D. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- İşte yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir
- Onlarca araç birbirine girdi
- İngiltere ve Almanya’dan tepki
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!