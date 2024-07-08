Denizli’de ‘şehir hastanesi’ yapımı için 11.9 milyar TL’lik ihale yapıldı: Maliyeti 4 yılda 12 kat arttı
Denizli’de şehir hastanesi yapımı için 11.9 milyar TL’lik ihaleye imza atıldı. 2020 yılında söz konusu hastanenin yapımı için 1 milyar TL’lik ihale yapılmış ancak hastaneyi yapacak şirket inşaata devam etmemişti. Böylece söz konusu hastanenin maliyeti 12 kat artmış oldu.
Kamuda tasarruf tartışmaları sürerken iktidar ‘dev’ projelere imza atmaya devam ediyor. Şehir hastaneleri birçok nedenden dolayı eleştiri konusu olurken iktidar Denizli’de de bir şehir hastanesi yapılması için çalışmalara başladı.
Sağlık Bakanlığı, Denizli Şehir Hastanesi ikmal inşaatı ile 400 yataklı acil durum hastanesi yapımı işi için 22 Mayıs’ta ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan 11 milyar 999 milyon 995 bin TL’lik ihaleyi Teyda İnşaat ve İntaş Taahhüt Yapı iş ortaklığı aldı. Söz konusu şirketler aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Teyda İnşaat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla Marmaris Okluk Koyu’ndaki ‘Yazlık Sarayı’nın yolunun yapımının ihalesini almasıyla da gündeme gelmişti.
Şirket bugüne kadar 16 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 12 milyar 905 milyon 875 bin TL. İntaş Taahhüt Yapı şirketi ise bugüne kadar 21 milyar 888 milyon 635 bin TL’lik kamu ihalesine imza attı.
MALİYETİ KATLANDI
Söz konusu hastanenin yapımı için 2020’de de ihaleye çıkmıştı. 1 milyar TL bedelle ihaleyi alan şirketin hastanenin temelini attıktan sonra inşaata devam etmediği öğrenildi. Bunun ardından birçok kez ihale yapıldı. Aradan geçen dört yılın ardından hastanenin maliyeti tam 11.9 milyar TL bedele ulaştı.
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