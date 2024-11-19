Denizli'de intihar... 7. kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra kendisini 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya bırakan şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi 1121 Sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; evde eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucu kendini 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya bırakan Ramazan Ö. (45) ağır yaralandı. Çevredeki yurttaşlar bir anda yola düşen şahsa müdahale etmek için koştu.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ramazan Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı şahsın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden Ramazan Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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