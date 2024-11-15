Denizli'de müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu!

Tavas ilçesinde gece saatlerinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkan yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında, yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Denizli'de müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu!
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:49

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde gece saatlerinde Mehmet Civaş'a (87) ait olan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Gece saatlerinde çıkan yangını, kısa sürede alevlerin büyümesiyle fark eden mahalle sakinleri olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evde olduğunu öğrendikleri yaşlı adamı hemen evden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Civaş, Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve çevredeki yurttaşların yardımı ile yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Denizli #müstakil ev #Soruşturma #Yangın

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