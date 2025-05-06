Denizli’de iş cinayeti: Çiftçi yem karma makinesinde yaşamını yitirdi
Denizli’nin Kale ilçesinde meydana gelen iş kazasında 49 yaşındaki çiftçi İsmet Akça, yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti.
Denizli'nin Kale ilçesinde yem karma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.
Olay, Kale ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilikle uğraşan İsmet Akça, hayvanları için yem hazırladığı sırada yem karma makinesinin tambur bölümüne düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akça’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Akça’nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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