TİS tıkanınca... İTÜ işçilerinden kampüste kitlesel eylem!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:46

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:46

TEZ-KOOP-İŞ ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üç ay önce başlamış olmasına rağmen toplu görüşme süreci tıkandı.

Fazla sürelerle çalışma karşılığındaki zamlı ücret oranının yüzde 100’den yüzde 70’e düşürülmesi, kampüsler arası yer değişikliğinin işverenin keyfine bırakılması gibi işveren sendikası MİK-SEN’in teklifine karşı İTÜ işçileri bugün üniversite kampüsünde kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Bine yakın İTÜ işçisi rektörlük önüne yürüdü. Sendikaya üye işçilerin gerçekleştirdiği yürüyüş ve basın açıklamasına İTÜ öğrencileri de destek verdi.

Yürüyüşte işçiler “İşçiler burada rektör nerede?”, “İşçiler burada MİK-SEN nerede?”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.

Rektörlük önünde söz alan sendikanın İstanbul 5 No.lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt “Bıçak kemiğe dayandı. Dayatmaları kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

İŞVEREN SENDİKASINA TEPKİ!

Basın açıklamasını gerçekleştiren sendikanın Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar “TİS görüşmelerinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala anlaşma sağlanamamıştır. Sendikamız 100’e yakın üniversitede örgütlüdür ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. Sendikamızın aylar önce işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı MİK-SEN karşı teklif hazırlamış, kendi teklifini dayatma yaparak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemektedir. MİK-SEN tarafından mevcut toplu iş sözleşmemizde yer alan işçi lehine hükümler geriye götürülmek istenmektedir” dedi.

Duyar, “Toplu iş sözleşmemizde 40 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır ve bu çalışmaların karşılığında işçiler yüzde 100 zamlı ücret almaktadır. MİK-SEN ise fazla sürelerle çalışma karşılığını yüzde 100’den yüzde 70’e düşürmek istemektedir. Ayrıca toplu iş sözleşmesine iş ve işyeri değişikliği maddesi eklenerek, işçilerin işverene bağlı başka bir işyerinde geçici veya devamlı olarak görevlendirilmesinin önü açılmak, üyelerimizin işinde esaslı değişiklik yapılmak istenmektedir” şeklinde konuştu.

MİK-SEN’in tekliflerinin kabul edilebilir bir yanının olmadığını ifade eden Duyar, 2023 yılı için imzalanan Kamu Çerçeve Protokolünü hatırlatarak “Hayat pahalılığının giderek arttığı, çalışanların giderek yoksullaştığı bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin uzaması çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış, çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden bir an önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir” dedi.

“İŞÇİLER HAKLARINI ALAMAZSA KAMPÜSÜ EYLEM ALANINA ÇEVİRMEKTEN ÇEKİNMEYECEK”

Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar basın açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“TEZ-KOOP-İŞ üyesi İTÜ işçileri emeğinin karşılığını masada alamazsa sendikalı olmaktan aldığı güçle, anayasal haklarını kullanmaktan; üniversite kampüsünü eylem alanına çevirmekten çekinmeyecektir.”