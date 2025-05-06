Denizli'de iş cinayeti: Yem karma makinesine düştü, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:36

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:36

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan İsmet Akca, büyükbaş hayvanları için yem karma makinesine saman atıp çalıştırdı. Akca, samanları ayağıyla itmek istedi.

Bu sırada ayağını makineye kaptıran İsmet Akca, içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi makineyi hidrolik makas yardımıyla parçalayıp, Akca'nın cesedini çıkardı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası İsmet Akca'nın cansız bedeni otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.