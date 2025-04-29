Bursa'da feci ölüm... İş makinesi can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da inşaatta çalışma yapan iş makinesi, manevra yaptığı sırada sahada olan vatandaşı altına aldı. Şahıs, hayatını kaybetti.

Bursa'da feci ölüm... İş makinesi can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:21

Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Gülpınar Sokak üzerinde bulunan inşaat sahasında, inşaatta çalışma yapan greyder manevra yaptığı esnada saha içerisinde bulunan şahsı görmeyerek altına aldı.

KURTARILAMADI

Yaşanan olayı fark eden işçiler durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #acil servis

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