Bursa'da feci ölüm... İş makinesi can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da inşaatta çalışma yapan iş makinesi, manevra yaptığı sırada sahada olan vatandaşı altına aldı. Şahıs, hayatını kaybetti.
Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Gülpınar Sokak üzerinde bulunan inşaat sahasında, inşaatta çalışma yapan greyder manevra yaptığı esnada saha içerisinde bulunan şahsı görmeyerek altına aldı.
KURTARILAMADI
Yaşanan olayı fark eden işçiler durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #112 Acil #acil servis
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