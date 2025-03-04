Denizli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan B.K'den dünden bu yana haber alamayan annesi F.K. durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine polis ekiplerince kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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