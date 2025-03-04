Tokat'ta gençler arasındaki kavgada 'kan' aktı: 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu öldürdü!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:42

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:43

İddiaya göre, Turhal ilçesinde aralarında husumet bulunan A.M.Ö. (17) ile B.M. (17), saat 22.00 sıralarında Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi’nde karşılaştı. Gençlerin sözlü tartışması kavgaya dönüştü.

A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla B.M.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.M.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.