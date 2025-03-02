Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber: Ölüm nedeni belli oldu!
Denizli'nin Honaz ilçesinde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun ön otopsi raporunda ölüm nedeninin suda boğulma olduğu tespit edildi.
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 4 yaşındaki Nazlı Ş, evlerinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kaybolmuştu.
Ailenin durumu fark ederek polisi araması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda küçük çocuğun 1 Mart’ta cansız bedeni bulunmuştu.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Edinilen bilgiye göre, kız çocuğunun ön otopsi raporunda suda boğulma dışında bir bulgu yer almadı. Kız çocuğunun cenazesi bugün teslim alınıp öğle namazına müteakip Kocabaş Mahallesi’ne defnedilecek.
Etiketler: #Denizli #kayıp çocuk #Nazlı
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