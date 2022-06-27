Denizli'de koçun saldırdığı çoban hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün koçun saldırdığı 66 yaşındaki çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:28
Denizli'de koçun saldırdığı çoban hastanede hayatını kaybetti
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Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet Yıldız'ı (66), evinin bahçesindeki ahırda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ahırdaki koçun saldırısı sonucu başından ve karnından yaralandığı belirlenen Yıldız, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Denizli çoban KOÇ
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