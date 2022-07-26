Denizli'de korkunç kaza: Devrilen kamyonun şoförü öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde refüje çarpıp, devrilen kamyonun şoförü Hasan Hüseyin Çalkın (46) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
26 Temmuz 2022 Salı, 15:43
Denizli'de korkunç kaza: Devrilen kamyonun şoförü öldü
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Çivril- Denizli kara yolu Yokuşbaşı Mahallesi Zıpır Rampası mevkisinde; Çivril'den Denizli'ye giden Hasan Hüseyin Çalkın’ın kullandığı 09 EV 074 plakalı kamyon, 26 Temmuz Salı, saat 12.00 sıralarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çalkın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çalkın'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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