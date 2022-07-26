Denizli'de korkunç kaza: Devrilen kamyonun şoförü öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde refüje çarpıp, devrilen kamyonun şoförü Hasan Hüseyin Çalkın (46) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Çivril- Denizli kara yolu Yokuşbaşı Mahallesi Zıpır Rampası mevkisinde; Çivril'den Denizli'ye giden Hasan Hüseyin Çalkın’ın kullandığı 09 EV 074 plakalı kamyon, 26 Temmuz Salı, saat 12.00 sıralarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildi.
KURTARILAMADI
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çalkın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çalkın'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Üsküdar'da kadın cinayeti: Hastane önüne bıraktı...
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Cem Küçük için karar verildi
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'
- ‘Suriye’deki büyük plan ne?’