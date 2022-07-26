Kütahya'da feci kaza: İşçileri taşıyan otobüs devrildi!

26 Temmuz 2022 Salı, 11:34

Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresinde Şahmelek mevkisinde sabah saatlerinde; fabrika işçilerini taşıyan D.S. yönetimindeki 43 S 2153 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz kaza yerine gelerek, bilgi aldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.