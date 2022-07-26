Kütahya'da feci kaza: İşçileri taşıyan otobüs devrildi!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresinde Şahmelek mevkisinde sabah saatlerinde; fabrika işçilerini taşıyan D.S. yönetimindeki 43 S 2153 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz kaza yerine gelerek, bilgi aldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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