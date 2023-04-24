Denizli'de korkunç olay... Yayanın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Denizli’de bayramın yoğun trafiğinde otomobilin çarptığı yayanın cesedi, saatler sonra yol kenarında bulundu. Jandarma ekipleri, kimliksiz yayaya çarpıp kaçan cani sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 14:53
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesi'nde Denizli-Aydın Karayolu üzerinde kent merkezine doğru seyir halinde olan araç, Kumkısık Kavşağı'na geldiğinde bayramın gece trafiği arasında bir yaya çarpıp kaçtı.

Saatler sonra cesedi yol kenarında fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolda metrelerce fren izi olduğunu ve cam parçalarının bulunduğu belirleyerek çalışmalarını genişletti.

40-50 yaş aralığında olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedende Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ardından cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Jandarma ekipleri, metrelerce fren izi yapıp hasarlı aracıyla bölgeden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. 

 


Denizli bayram Trafik

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