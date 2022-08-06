Denizli’de korkutan orman yangını!
Denizli’nin Honaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin ve yurttaşların müdahalesiyle ilerlemeden söndürüldü.
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören yurttaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine orman, itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda belediye araçları sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verirken, mahalle sakinleri ise traktörlerle bölgeye getirdikleri sularla destek vermeye çalıştı.
Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, hem havadan hem de karada müdahale ile yangını ilerlemeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.
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