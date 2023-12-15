Denizli'de maden faciası... Başsavcılıktan açıklama!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Acıpayam’daki maden faciasıyla ilgili olarak soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:48
Denizli'de maden faciası... Başsavcılıktan açıklama!
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Acıpayam’da meydana gelen maden faciası ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’nde bulunan madende meydana gelen göçük neticesinde 2 şahıs vefat etmiş 1 şahıs yaralanmıştır. Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca olay mahalline gidilmiş gerekli incelemeler yapılmış, müteveffaların otopsi işlemi gerçekleştirilmiş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir.” 

NE OLMUŞTU?

Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde dün akşam saat 23.00 sıralarında göçük meydana gelmişti.

İlk belirlemelere göre; maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kalmıştı.

Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışması sırasında mühendis Özer ile işçilerden Karahan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 

Ekipler, yerin bin 100 metre ilerisinde mahsur kalan Salman’ı da, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın arından sağ olarak kurtarmıştı.


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