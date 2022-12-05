Denizli'de 'mahrem görüntülerle şantaj' iddiası: 2 şüpheli yakalandı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:33

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi, kendilerine şantaj yapıldığı ihbarında bulunan kişilerin şikâyeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada M.Ç. (41) ile S.İ'nin (29), internetten tanışıp evlerine gittikleri kişilerin mahrem görüntülerini gizli kamera ile kaydettikleri ve bu görüntüleri sosyal medyada yayımlayacakları tehdidiyle para talep ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla şehir merkezindeki bir kafede yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında şantajda kullanılan görüntüler de ele geçirildi.