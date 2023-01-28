Denizli'de Murat bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Gözaltı sayısı artıyor

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:50

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:50

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, çocuk ağlama sesi duyulan eve giren mahalle sakinleri, 21 aylık Murat Aslan Kılıç’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

2 KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde bulunarak acil ihtiyaçları karşılanan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. isimli diğer kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

ANNE VE 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cansız bedeninde darp ve izmarit izleri tespit edilen Murat bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili olarak anne Güler K.’nın (27) ardından olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



