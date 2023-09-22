Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarpıştı: Yaralılar var!

Denizli'nin Çivril ilçesinde öğrenci servisinin iki otomobile çarpması sonucu 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 20:21
Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarpıştı: Yaralılar var!
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Denizli'de A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, Denizli'den Uşak istikametine giderken İğdir kavşağı içerisindeki H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı araca yandan çarptı.

Daha sonra kavşağa girmek için bekleyen S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı araca da çarpan öğrenci servisi, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

2'Sİ ÖĞRENCİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 öğrenci ile diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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Denizli kaza

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