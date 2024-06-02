Denizli’de orman yangını!

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 08:49
Denizli’de orman yangını!
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Yangın, Denizli -Muğla sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevleri fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kısa sürede söndürülmesiyle zarar gören alanında küçük çapta olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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