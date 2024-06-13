Son Dakika... Bornova’da orman yangını!
Son dakika gelişmesi... İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın, öğle saatlerinde Bornova ilçesinin girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahaleye başladı.
Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ve ambulans da sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
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