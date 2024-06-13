Son Dakika... Bornova’da orman yangını!

Son dakika gelişmesi... İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:27
Son Dakika... Bornova’da orman yangını!
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Yangın, öğle saatlerinde Bornova ilçesinin girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahaleye başladı.

Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ve ambulans da sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.


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