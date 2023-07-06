Denizli'de ormanlara girişler 3 ay yasaklandı!
Denizli Valiliği, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yasak, il genelinde mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları dışında uygulanacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek.
Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle, kamp alanlarında, saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.
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