Denizli'de ormanlara girişler 3 ay yasaklandı!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:07

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:08

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yasak, il genelinde mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları dışında uygulanacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle, kamp alanlarında, saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.