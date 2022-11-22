Denizli'de otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Rasim Özkan (39) idaresindeki 15 AFF 584 plakalı otomobil, D330 kara yolu Medet Mahallesi yakınlarında refüje çarpıp takla atarak karşı şeritte durdu.
Kazayı görenler durumu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan yola savrulan sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77) ve annesi Meryem Özkan'ın (77) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılardan sürücü Özkan ile 6 yaşındaki kızı Gülsima Özkan, önce Tavas Devlet Hastanesine oradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, Özkan ailesinin Sivas'tan Muğla'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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