Korku dolu anlar... 13 yaşındaki çocuk 3 metrelik rögara düştü!
Şanlıurfa'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen 13 yaşındaki A.U.'nun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarıldı.
Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre; arkadaşları ile oyun oynayan A.U. (13), kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbarla bölgeye gelen ekipler, uzatılan merdiven ile A.U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. A.U. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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