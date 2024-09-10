Denizli'de sır olay: 1 gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu
Denizli’de 35 yaşındaki erkek bir gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu.
Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde Eyüp Ece (35), bir gün önce apart dairesine gelerek aylık kiralama yapacağını söyledi.
Gece saatlerinde apart dairesine giriş yapan Ece’den gün boyu haber alamayan apart sahipleri yedek anahtar ile daireye giriş yaptı. Daireye giren apart sahipleri Ece’yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu 35 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ece’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Denizli
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı
- Narin, katledildiği köyde toprağa verildi
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı