Denizli'de sır olay: 1 gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu

Denizli’de 35 yaşındaki erkek bir gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu.

Denizli'de sır olay: 1 gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:22

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde Eyüp Ece (35), bir gün önce apart dairesine gelerek aylık kiralama yapacağını söyledi.

Gece saatlerinde apart dairesine giriş yapan Ece’den gün boyu haber alamayan apart sahipleri yedek anahtar ile daireye giriş yaptı. Daireye giren apart sahipleri Ece’yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu 35 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ece’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Denizli

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