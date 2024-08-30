Denizli’de kanlı arazi anlaşmazlığı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli’nin Çal ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden baba ve oğlunun bıçakla yaraladığı iki kardeşten birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde; mahallede yaşayan Hasan Şaybak ve Mehmet Şaybak kardeşler, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli oldukları iddia edilen baba Hasan G. ve oğlu Mustafa G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırı sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Şaybak kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Durumu ağır olan kardeşlerden Mehmet Şaybak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Hasan G. ve oğlu Mustafa G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Mehmet Şaybak’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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