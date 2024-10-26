Üçüncü güne girildi: Denizli'de korkutan yangın sürüyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 21:44

Güncelleme: 26.10.2024 - 21:44

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3'üncü gününe girildi.

Yangına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524'e yakın personelle müdahale ediliyor.

Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor.

Bölgede Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri önlenmeleri alınmış bir şekilde yangın bölgesinin koordinasyonunu yürütülüyor.

"YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN DEĞİL"

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada yangına ilk müdahalenin perşembe günü saat 15.01'de yapıldığı belirtilerek, "Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.