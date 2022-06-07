Markette 'üstsüz' alışveriş yaptı: Soruşturma başlatıldı

07 Haziran 2022 Salı, 13:50

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, aynı şekilde içeriye girdi.

Kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Market çalışanını ve müşteriyi aldırış etmeyen kadın, rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti.

KARAKOLA DAVET EDİLDİ

Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.