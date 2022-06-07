Markette 'üstsüz' alışveriş yaptı: Soruşturma başlatıldı
Denizli’de sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde gittiği marketten alışveriş yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, aynı şekilde içeriye girdi.
Kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Market çalışanını ve müşteriyi aldırış etmeyen kadın, rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti.
KARAKOLA DAVET EDİLDİ
Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.
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