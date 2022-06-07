Markete üstsüz giren kadına gözaltı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, markete yarı çıplak girip, alışveriş yapan kadın, görenleri şaşırttı. Güvenlik kamerası görüntüleri üzerine soruşturma başlatılırken, M.B. (43) olduğu tespit edilen kadın, 'teşhircilik' suçundan gözaltına alındı.
Olay, cumartesi günü Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İş yerinin önüne park edilen otomobilden yarı çıplak inen kadın, içeri girdi. Üzeri çıplak, altında şortla markete giren kadın, sigara satın aldı.
Bu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'TEŞHİRCİLİK' SUÇUNDAN GÖZALTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının, M.B. olduğu saptandı.
'Teşhircilik' suçundan gözaltına alınan M.B., adliyeye sevk edildi.
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