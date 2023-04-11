Denizli'de yavru köpeğe işkence: Suç duyurusunda bulunuldu!

Merkezefendi ilçesinde işkence gördüğü tespit edilen sahipsiz köpek yavrusu tedavi altına alındı. Bölgedeki hayvanseverler, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

AA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:15
Denizli'de yavru köpeğe işkence: Suç duyurusunda bulunuldu!
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenli olarak sahipsiz hayvanları besleyen Ahmet Keskin adlı yurttaş, Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki boş araziye mama bıraktığı sırada yaralı bir köpek yavrusu buldu.

Alınan bilgiye göre Keskin, yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiği, boynunda delik bulunduğunu gördüğü yavru köpeği veterinere götürdü.

"BU BİR VAHŞET"

Köpeği sahiplenen Ahmet Keskin, sahipsiz hayvanları beslemek için bölgeye gittiğinde ölmek üzere olan köpek yavrusunu bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık durumu şu an iyi. Onun için güvenli ortamı sağladık, artık bizim yanımızda. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Bu bir vahşet."

Köpeğe bunu yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Keskin, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını dilediklerini söyledi.


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