Vicdansızlığın bu kadarı! Çuvaldan çıktılar... 11 yavru köpek ölüme terk edildi

Osmaniye’de ağzı bağlı bir çuvala konularak araziye bırakılan 11 yavru köpek ölüme terk edildi. Yoldan geçen yurttaşların sesleri duyması üzerine köpekler kurtarılarak, koruma altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:01
Vicdansızlığın bu kadarı! Çuvaldan çıktılar... 11 yavru köpek ölüme terk edildi
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 11 yavru köpeği bir çuvala koydu.

Ağzı bağlanan çuval daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde boş araziye bırakıldı.

Yoldan geçen yurttaşlar, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı.

Çuval içerisinde, ölmek üzere olan yavru köpekleri bulan yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeni doğduğu öğrenilen yavrular veteriner kliniğine götürüldü. 

Yavru köpeklerin koruma altına alındığı bildirildi. 

 


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