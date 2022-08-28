Denizli'de yolcu dolu otobüs alev alev yandı: Yolcular son anda tahliye edildi
Denizli’de içinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı. Patlama seslerinin duyulduğu yangında, yolcular son anda tahliye edilerek olası bir facianın önüne geçildi.
Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki 34 EYT 527 plakalı Mercedes marka otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü hızlı bir şekilde yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını fark eden diğer sürücüler yolcuları kurtarmak için zamanla mücadele başlattı. Panik yaşanan o anlarda yolcular hızla dışarı alınırken, ardı ardına patlamalar meydana geldi.
Sorunsuz bir şekilde tamamlanan tahliyenin ardından olay yerine giden itfaiye ekipler, alevleri hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Bir süre trafiğe kapatılan yolda yolcular sakinleştirilmeye çalışıldı. Çalışmaların ardından otobüste soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, kapatılan yol ardından trafiğe açıldı.
30 yolcu ise bir başka otobüsle yolculuklarına devam etti.
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