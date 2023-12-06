Deprem anında ilginç görüntü: Denizin ortasından duman çıktı

Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin olduğu gün ve saniyelerde kaydedilen görüntülerde, denizin ortasından beyaz bir dumanın çıkarak yükseldiği görülüyor.

İHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:50
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Pazartesi günü meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları hala sürüyor. 

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü. 

Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.


Bursa deprem duman Gemlik

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