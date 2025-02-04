Deprem Araştırma Merkezi'nden 'tsunami' uyarısı: '6-7 büyüklüğünde deprem...'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:19

BAUN Deprem Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Ege’de yaşanan sismik aktiviteyi değerlendirdi.

Türkmen, "Son günlerde Ege Bölgesinde Santorini Adası’nın yakın Kuzey-kuzeydoğusunda en büyüğü 4.8 Mw olan yaklaşık 500 civarında sığ odaklı küçük ölçekli depremler meydana gelmiştir. Benzer nitelikteki depremler "Deprem Fırtınası" olarak adlandırılmakta olup genellikle volkanik faaliyetlerle ilişkili olarak gelişmektedirler.

Geçmişte aylarca devam eden deprem fırtınalarının olduğu bilinmektedir. Ege Bölgesindeki adalar da volkanik faaliyetler sonucu oluşmuşlardır. 1956 yılında bugünkü deprem fırtınasının etkili olduğu bölgenin yakınındaki Amargos Adası’nda meydana gelen ve Batı Anadolu kıyılarında hissedilen 7.5 büyüklüğündeki depremle ilişkili tsunaminin oluşturduğu dalgalar, Yunan adalarını ve Türkiye’nin batı kıyılarını etkilemiştir.

"6 VE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLER TSUNAMİ OLUŞTURABİLİR"

Ege Denizi’ndeki söz konusu deprem fırtınasına neden olan volkanik faaliyetler ve aktif faylarla ilişkili 6 ve 7 büyüklüğündeki depremlerin oluşturacağı tsunamiler yaklaşık 180 km mesafede bulunan Güney Ege kıyılarındaki ilçelerimizi (Bodrum ve Datça gibi) etkileyebilir. Ancak geçmişteki deprem fırtınalarını takip eden dönemlere ait verilere göre büyüklüğü 6’nın üzerinde deprem beklenmemektedir.

Bölgede 2011-2012 yıllarında 14 ay süren benzer bir sismik aktivitenin herhangi bir volkanik faaliyete (volkanik patlamaya) neden olmadığı görülmüştür. Halen devam eden deprem fırtınalarının volkanik patlamaya neden olup olmayacağı konusunda bu aşamada bir değerlendirme/yorum yapmak mümkün değildir. Bölgede etkili olabilecek depremlerin asrın büyük afetlerini (depremlerini) oluşturan Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayını tetiklemesi söz konusu değildir. Buradaki deprem fırtınasının bir süre daha devam edeceği tahmin edilmektedir" dedi.