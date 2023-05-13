CHP’li Gök, İnönü’nün sözleriyle anlattı: ‘İktidardan önemli olan iktidardan gidebilmektir’

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:48

Güncelleme: 13.05.2023 - 18:14

Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken sandık güvenliği, gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 5 ayrı suç duyurusunda bulunması üzerine, CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu.

“BU SEÇİM ARTIK ÖNEMLİ BİR KADER SEÇİMİ”

Seçimin tarafsızlık ilkesinden uzak yürütüldüğünün altını çizen Gök, sözlerine şöyle başladı:

“Daha önceden bildiğiniz gibi seçimlere üç ay kala İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanları, tarafsızlığın sağlanması açısından görevlerinden istifa ederdi. Bu çok önemli bir gelenekti, bunu kaldırdılar. Şimdi bu seçim döneminde farklı bir durum daha var. Mevcut İçişleri Bakanı aynı zamanda milletvekili adayı. Yani hem İçişleri Bakanı hem de milletvekili adayı. İçişleri Bakanlığı şu anda kendisi bir paralel yapıyı kurmaya gayret ediyor ve bunu yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'nın haddini aşan, yetkisini aşan ve görevi içerisinde bulunmayan bu konularda suç duyurusunda bulundular. Yani bundan sonraki aşamalarda attıkları her adıma dikkatlice takip edeceğiz ve suç duyurusunda bulunacağız. Bu seçim artık önemli bir kader seçimi ya artık tek adam rejimini sonlandıracağız ya da böyle bir baskıcı iktidarın sandık hileleriyle seçimleri manipüle etmesine fırsat vermeden birinci turda bitireceğiz.”

“İKTİDARDAN ÖNEMLİ OLAN İKTİDARDAN GİDEBİLMEKTİR”

İsmet İnönü’nün sözlerini hatırlatan Gök “İktidardan daha önemli olanı iktidardan gidebilmektir. Atatürk’ün silah arkadaşı İsmet İnönü, seçimlerde kaybettiği zaman ‘bu benim en büyük zaferlerimden biridir’ deyip önünü ilikleyerek iktidarı devretti. İktidardan ayrılabiliyor olmak iktidara gelmekten çok daha önemlidir. Tabii bunu yaparken şaibeli bir yaşamınız olmayacak, yolsuzluklara bulaşmamış olacaksınız, verebilecek bir hesabınız olmayacak ki iktidarari huzur içinde devredebilesiniz. Şimdi bu iktidarın hazımsızlığı yaptıkları bunca antidemokratik uygulamalar karşısında iktidarı nasıl devrederiz korkusudur. Tıpış tıpış gidecekler yurttaşlarımız emin olsunlar” diyerek yurttaşlara seslendi.

“CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMEK İÇİN GEREKLİ RAKAM ARTMIŞTIR”

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin oylarının geçerli sayılması üzerine konuşan Gök, “Biliyorsunuz anayasamızın 101. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların yarıdan bir fazlasının oyunu almak gerekiyor dolayısıyla sayın İnce’ye verilen oylar da geçerli sayılacağı için cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan rakam biraz daha artmıştır. Sayın İnce’nin oyları geçerli sayıldığından dolayı, cumhurbaşkanı seçilmek için salt çoğunluk artmıştır” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.