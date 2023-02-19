Deprem bölgelerinin yeniden inşası öncesinde JMO Başkanı Hüseyin Alan uyardı: Önce fay yasası çıkmalı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:00

JMO Başkanı Hüseyin Alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı “Hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak üzere inşa etmek” açıklamasını hatırlattı. Alan “Önce yasa çıkmalı, sonra bina inşa edilmeli” dedi.

"ÖNERİ SUNDUK"

Alan sözlerine şöyle devam etti:

“Fay yasasını 2020’den sonra oda olarak gündeme getirdik. CHP ve HDP grup olarak bu önerimizi yasa teklifi olarak verdi. AKP’den de birkaç isim bu önerimizi tekil olarak Meclis’e sundu. Ama yasayı çıkarmadılar. Oysa bu yasa birkaç günde çıkabilir. Bugün fay hattı üzerinde yer alan yerleşim birimleri ağır hasar aldı. Büyük can kayıpları var.”

(Hüseyin Alan)



"RANT OLUŞTU"

Alan, “Gölbaşı’ndan Hatay’a kadar fay kırılmış. Fayın üzerinde tek bir yapı ayakta değil. Binlerce kişi öldü. Bunun üzerine yine fay zonları üzerine yapı yaparsak sonuçları ağır olur. Önce yasa çıkmalı, sonra binalar yeniden inşa edilmeli” dedi.

ABD’nin 1973’te çıkardığı Fay Yasası’nı anımsatan Alan, “Yasa, fayın geçtiği hattın belirlenerek bu bölgeye yapı inşasını yasaklıyor. Fay zonları üzerindeki alanları ranta dönüştürmek isteyenler fay yasası çıkarsa Türkiye’de yerleşim yeri kalmayacağını söyleyebiliyor. Bu doğru değil. Fay zonunun kalınlığı topu topu en fazla 50-100 metre arası. Sadece o bölgeye yerleşim yapılmazsa yeter” diye konuştu.

(Naci Görür)

"ARTÇILAR BİTMEDEN BİNA YAPILMAZ"

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür “Artçılar bitmeden bina yapılmaz” dedi. Görür, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak. Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur” ifadelerini kullandı.