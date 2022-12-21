Gericilerden Uğur Kutay hakkında 'tekbir'li suç duyurusu: O sırada orada olmayan bir öğrencinin sözleriyle...

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:47

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi ve BirGün yazarı Uğur Kutay, iddiaya göre 5 Aralık Pazartesi günü "Senaryo Yazımı" dersi sırasında bir grup öğrenciyle tartışma yaşadı. Şikayet edilen Kutay hakkında Hz. Muhammed ilgili sözleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Kutay’ın derslerine ara verilirken YTÜ öğrencileri, Kutay’ın tarihi alıntılar yaparak ders anlattığını belirterek, "O sırada ve ‘anlatının’ tamamını dinlememiş bir öğrenci söylenenleri hakaret ve Kutay’ın şahsi fikirleriymiş gibi yansıttı" ifadelerini kullandı.

Çağlayan Adliyesi’nde bugün bir araya gelen bir grup ise Uğur Kutay hakkında önce bir açıklama yaptı ardından ise Kutay’la ilgili suç duyurusunda bulundu.

Grup tarafından yapılan açıklamada "Gözümüzün nuru Hz. Muhammed (Sav) karşı yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve lanetlemek için burada toplandık. Müslüman inancına saldırıldığı zaman gerekli tepkiyi ortaya koyandır. Bu tür adi saldırılar karşısında, kainatınız efendisine karşı iftira atanlara karşı tepkimizi ortaya koyacağız. Üniversitede ders verene sözde bir akademisyen dersinde efendimize karşı ağza alınmayacak sözler sarfetmiştir. Bilgi sahibi olmadığı konulara giren ve lağım kokan fikrini üniversitede okuyan genç ve berrak zihinleri kirletmek için kullanan bu sözde akademisyen, peygamberimize karşı ettiği hakaretlerin yanında karşı çıkan öğrenci kardeşlerimize de ağır ithamlarda bulunmuştur. Amaçları İslam'ın önünü kesmek ve kötülemektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama sırasında grup sık sık tekbir getirdi.