Meteoroloji'den deprem bölgesi ve yurt geneli için yeni hava durumu raporu (13 Şubat Pazartesi)

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 07:29

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 07:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu raporunu yayımladı.

İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu