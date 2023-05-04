Erdoğan’ın bitmediği halde açılışını yaptığı İFM projesinde işçiler eylemde: Emek hırsızlığı gelenek oldu
İstanbul Ataşehir’de 2014’te inşaatına başlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin bankalar etabı, 17 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Açılış yapılmasına karşın projenin inşaatının devam ettiği öğrenildi.
Cumhuriyet, açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi şantiyesini görüntüledi. İFM’nin otel ve alışveriş merkezi inşaatında çalışan Yapı&Yapı İnşaat bünyesindeki bazı işçiler ise haklarını alamadıkları için dün şantiyede eylem yaptı.
TAZMİNATLARI ÖDENMİYOR
DİSK’e bağlı Dev-Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, Erdoğan’ın açılışından önce 20 bin işçinin gece gündüz çalıştığını söyledi. Burada birçok emek hırsızlığına tanık olduğunu belirten Demir şunları söyledi:
“İşçilerin 45 saat üzeri mesaileri verilmiyor. İhbar ve kıdem tazminatları ödenmiyor. Hem işçilerin emeğini çalıyorlar hem de vergi kaçırıyorlar. Emek hırsızlığı burada bir gelenek haline geldi. Biz de buna karşı eylemdeyiz. İFM şantiyesinde işçilerin hakları için 40’a yakın eylem yaptık.”
Demir, “Burada hâlâ 10 bine yakın işçi çalışıyor. Bitmemiş inşaatın açılışını yaptılar” diye konuştu.
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