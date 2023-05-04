Erdoğan’ın bitmediği halde açılışını yaptığı İFM projesinde işçiler eylemde: Emek hırsızlığı gelenek oldu

Yayınlanma: 04.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 02:51

Cumhuriyet, açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi şantiyesini görüntüledi. İFM’nin otel ve alışveriş merkezi inşaatında çalışan Yapı&Yapı İnşaat bünyesindeki bazı işçiler ise haklarını alamadıkları için dün şantiyede eylem yaptı.

TAZMİNATLARI ÖDENMİYOR

DİSK’e bağlı Dev-Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, Erdoğan’ın açılışından önce 20 bin işçinin gece gündüz çalıştığını söyledi. Burada birçok emek hırsızlığına tanık olduğunu belirten Demir şunları söyledi:

“İşçilerin 45 saat üzeri mesaileri verilmiyor. İhbar ve kıdem tazminatları ödenmiyor. Hem işçilerin emeğini çalıyorlar hem de vergi kaçırıyorlar. Emek hırsızlığı burada bir gelenek haline geldi. Biz de buna karşı eylemdeyiz. İFM şantiyesinde işçilerin hakları için 40’a yakın eylem yaptık.”

Demir, “Burada hâlâ 10 bine yakın işçi çalışıyor. Bitmemiş inşaatın açılışını yaptılar” diye konuştu.



