Deprem bölgesinde kanser riski kapıda!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:08

TTB’nin açıklamasında bu durumun toplum sağlığı açısından bir “tehdit” oluşturduğu ve önümüzdeki yıllarda kanser riskinin artacağı uyarısında bulunuldu. Hatay Valiliği’nin yerinde ayrıştırma uygulaması ve sulama olmadan yıkım çalışması yapılmadığına yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden TTB, “12 ayrı yıkım alanında tespit edilen ihlaller, toplum sağlığını ve afet yönetimini hiçe sayıyor” dedi.

Hatay’a bağlı Harbiye, Turunçlu, Çekmece, Maşuklu ve Armutlu mahallelerinin bazı yıkım alanlarında “yerinde ayrıştırma” işleminin uygulandığı vurgulandı. Söz konusu yıkım alanlarında yalnızca altı noktada sulama tekniği kullanılırken sekiz noktada bu işlemin yapılmadığı ifade edildi. Ayrıca, Turunçlu ve Gültepe mahallelerinde moloz döküm ve ayrıştırma çalışmalarının yaşam alanlarına yakın bir bölgede yapıldığına dikkat çekildi. Yıkım çalışmalarında güvenlik şeridinin olmadığına vurgu yapılan açıklamada, işçilerin de koruyucu ekipmanlarının bulunmadığı belirtildi.

(Vedat Bulut)

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, yıkımların gelecek yıllarda halk sağlığını ciddi boyutta tehdit edeceğine işaret etti. Bulut, “Asbeste bağlı 10-15 yıl içerisinde akciğer zarı kanseri gelişecek. Ağır metal zehirlenmeleri artacak. Kimyasal malzemelerin bulunduğu yerlerin yıkımıyla toprağa karışan kimyasallar içme ve sulama sularına yakın yerlere döküldüğünde sorun teşkil edecek” dedi.